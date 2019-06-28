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انتصار السيسى: سعدت باستقبال سيدة بوروندى الأولى واهتمامها بتجربة مصر فى تمكين المرأة

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:30 م
انتصار السيسى: سعدت باستقبال سيدة بوروندى الأولى واهتمامها بتجربة مصر فى تمكين المرأة السيدة انتصار السيسى ودينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى

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قالت السيدة انتصار السيسى قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار ثلاثة أيام، سعدت كثيراً باستقبال ومصاحبة السيدة دينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى، خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر.. 
وأكدت السيدة انتصار السيسى، وقد أسعدني اهتمام وحرص سيادتها للتعرُّف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقّدها للعديد من المشروعات ذات الصلة. فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة في هذا المجال. وما لمسته من فهم عميق ورغبة حقيقية للنهوض بأوضاع المرأة، في بوروندي وأفريقيا على وجه الخصوص.
 
وأضافت، أتمنى مزيداً من النجاح للسيدة دينيس، والتقدّم لها ولشعب بوروندي الصديق والشقيق. وأرجو أن تكون زيارتها هي البداية لمزيد من الزيارات والتعاون المثمر والإيجابي بيننا.
 
السيدة انتصار السيسى ودينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى (1)
 
السيدة انتصار السيسى ودينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى (2)
 
السيدة انتصار السيسى ودينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى (3)
 
السيدة انتصار السيسى ودينيس نكورونزيزا سيدة بوروندي الأولى (4)

 


السيسى

الرئيس السيسى

المراة المصرية

بوروندى

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