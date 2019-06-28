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القبض علي مسجل خطر وصاحب مخبز بمواد مخدرة وسلاح ناري بشبين القناطر

الجمعة، 28 يونيو 2019 09:50 م
القبض علي مسجل خطر وصاحب مخبز بمواد مخدرة وسلاح ناري بشبين القناطر حبس -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على مسجل خطر وصاحب مخبز بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقي الرائد  محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر اخطارا بتردد عاطل علي المثلث الذهبي لتجارة المخدرات ببلدة كوم السمن دائرة مركز شبين القناطر، بترويج مخدر الهيروين علي عملائه.

جرى اخطار اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن النقباء أيمن سليمان وعمرو قدرى معاون مباحث المركز من  ضبط كلا من  "زين العابدين.ا"50 سنة، ومقيم كوم السمن، مسجل خطر "مخدرات " وبحوزتة 100 جرام هيروين  ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة.

كما تم ضبط المدعو"ب" 27 سنة،  صاحب مخبز ومقيم بندر شبين و بحوزته بندقية خرطوش شوت جن و عدد 4 طلقات نارية ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مخدرات

شبين القناطر

القليوبية

مديرية امن القليوبية

اللواء رضا طبلية

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