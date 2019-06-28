القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل بيعها فى المرج

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 250 جرام لمخدر الهيروين، وحررمحضر بالواقعة.

وتمكنت قوة أمنية لقسم شرطة المرج، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم ، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما قضية سلاح بدون ترخيص ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب والمقضى عليه فيها بالحبس شهر) ، وذلك حال إستقلاله دراجة نارية ملكه- بدون لوحات معدنية - وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- ميزان حساس - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.