السفير المصرى فى بولندا يشارك فى ندوة حول الحضارة الفرعونية

شارك السفير حسام القاويش، سفير مصر في بولندا، في الندوة السنوية التي تنظمها كلية الآثار بجامعة وارسو برئاسة مدير كلية الآثار بالجامعة، وبمشاركة جمعية "محبي مصر" "Herhor" ، وبحضور عدد من الباحثين والأساتذة في مجال الآثار، وكذا عدد من طلبة الجامعة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها السفارة المصرية من أجل تعزيز فرص التعاون بين مصر وبولندا فى مجال الآثار وأعمال البحث والتنقيب والترميم للحفاظ على التراث الثقافى

وأوضح القاويش في كلمة خلال الندوة أن الحضارة المصرية الفرعونية مازالت تبوح بأسرارها للعالم، وهي أحد جسور التواصل بين مصر ودول العالم التي تهتم بالحضارة الفرعونية.

وأشار السفير المصري إلى أهمية العلاقات المصرية البولندية في مجال التنقيب عن الآثار وترميمها، مشيداً بالإنجازات التي حققتها بعثة الآثار البولندية بمصر، واكتشافها عدد من الآثار الفرعونية، وذلك من خلال التعاون مع الخبراء من الجانب المصري.