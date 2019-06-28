الزراعة: حكم قضائى بإلغاء إلزام الإصلاح الزراعى بدفع 82 مليون جنيه

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن القسم القضائى، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قضاة هيئة قضايا الدولة، قد حصلت على حكم لوقف تنفيذ الزام الهيئة بدفع مبلغ 82 مليون جنيه، صدر بها حكم من محكمة الاستئناف بالمنصورة.

وقالت وزارة الزراعة، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن ذلك يعد إنجازًا هامًا للقسم القضائى الذى تم انشاءه مؤخرًا بالهيئة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، بهدف الحفاظ على المال العام، وحصر قضايا الهيئة، لدى الجهات والهيئات الاخرى، ومتابعتها وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة فيها لصالحه وذلك بالتنسيق مع إدارات الشئون القانونية بالوزارة وهيئاتها.