الرئيس الروسى يؤكد اعتزامه بحث تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية مع أمريكا

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتزامه بحث تمديد معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع نظيره الأمريكى دونالد ترامب أثناء لقائهما المحتمل فى مدينة أوساكا اليابانية.

وحذر بوتين - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) أمس الخميس - من مخاطر تصاعد سباق تسلح جديد فى حال عدم تمديد هذه المعاهدة الروسية الأمريكية.

وأعرب بوتين عن قناعته بأن "المسرح العسكرى الأوروبى لا يبدو شيئا مهما بالنسبة لأمريكا فى الوقت الحالي، على الرغم من توسع الناتو وزيادة قواته قرب الحدود الروسية .

وشدد الرئيس الروسى على أن موسكو أكدت - لواشنطن - استعدادها لإجراء محادثات حول هذا الموضوع، واستعدادها لتمديد هذه المعاهدة بين الدولتين، إلا أنه قال إن بلاده لا ترى أى مبادرة من قبل الولايات المتحدة فى هذا الصدد.