الدفاع الجزائرية: توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة شمال البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شمالى البلاد.

وقالت الوزارة - فى بيان - إن "مفارزا للجيش أوقفت أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة ودمرت خمس قنابل تقليدية الصنع بمنطقة جبل عين النسور بولاية عين الدفلى شمالى البلاد".

وأضافت أنه فى إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى بولاية ورقلة 3 تجار مخدرات وضبطت 352 كيلو جراما من المخدرات وسيارتين دفع رباعي، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش بكل من البليدة والجزائر والجلفة تاجرى مخدرات وحجزت 111.5 كيلو جراما من المخدرات، وأوقفت 4 تجار مخدرات بحوزتهم 36.5 كيلو جراما من الكيف بكل من تلمسان وباتنة، وأشارت إلى أنه تم ضبط 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية بسكرة.