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الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات من مقابر أبو والى بالحوامدية

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:00 م
الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات من مقابر أبو والى بالحوامدية رفع مخلفات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مدينة الحوامدية من رفع 3800 طن مخلفات قمامة من مدخل منطقة المقابر بأبو والى، حيث تم تحويلها من مقلب قمامة عشوائى إلى مسطح ممهد للسير وتدعيمه بزراعة الأشجار.
 
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولى اهتمام كبير بملف النظافة، لما لها من أهمية للمواطنين، وتكثف المحافظة مجهوداتها للنهوض والارتقاء بمستوى النظافة، حتى يشعر المواطن، بتحسن ملحوظ فى البيئة المحيطة به .
 
وقال المحافظ، أن المخلفات التى تم رفعها متروكة على مدار سنوات، وقد تم تجميل المنطقة بزراعة الأشجار، لإعطائها لمسة جمالية وحضارية تنال رضاء المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 400 نقله بالمعدات واللوادر، لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات، وذلك من خلال ورديات عمل بالفترات الصباحية والمسائية على مدار 3 أيام .
 
ووجه المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الدورية للمنطقة بصفة مستمرة لعدم تراكم القمامة بها مجدداً، مؤكداً على النهوض بمستوى النظافة بالمدينة، وإزالة كافة مظاهر الإهمال من إشغالات وتعديات من أصحاب المحلات، وعلى الطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسة.
 
كما أكد المحافظ، على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتعاون المستمر مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة، بكافة الشوارع والميادين، مع الاهتمام بالشوارع الداخلية، ومنع تراكم القمامة بالشوارع والطرقات، والمتابعة الجادة لمنظومة الجمع المنزلى بأحياء بولاق وإمبابة والعمرانية .
 
من جانبه، أشار الدكتور أشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية، بأنه تم وضع خطة عمل بالمدينة، بناءاً على توجيهات اللواء المحافظ، لرفع كفاءة الشوارع، قد تم الانتهاء من دهان ورفع كفاءة البلدورات والأرصفة بكوبرى السهران، وتجريد طريق قرية أم خنان كما تم رفع المخلفات من طريق منطقة الأنابيب أول حدود مدخل أم خنان المنوات والسوق وترعة أبو لاشين وطريق الشيخ عتمان ومنطقة البركة .
 
 
 
 
 

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تراكم القمامة

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الحوامدية

ابو والي

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