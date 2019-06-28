الأمير هارى وزوجته ميجان يتوجهان إلى أفريقيا الجنوبية فى أول زيارة لهما كعائلة

رويترز

يتوجه الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان إلى جنوب القارة الأفريقية فى وقت لاحق من العام الجارى فى أول زيارة خارجية رسمية لهما كعائلة منذ ولادة طفلهما آرتشي.

وقال قصر بكنجهام الخميس إن الزوجين سيزوران دول جنوب أفريقيا وأنجولا ومالاوى وسيقومان بزيارة عمل إلى بوتسوانا بناء على طلب من وزارة الخارجية البريطانية.

وجاء فى بيان على حساب الزوجين على انستجرام أن "الدوق والدوقة يتطلعان إلى لقاء عدد كبير منكم على أرض الواقع ومواصلة نشر الوعى بشأن الأعمال ذات التأثير الكبير التى تقوم بها المجتمعات المحلية فى أنحاء الكومنولث وما وراءه".

وأضاف "هذه ستكون أول جولة رسمية لهما كعائلة". ولم يكشف القصر عن مزيد من التفاصيل.

ووضعت ميجان (37 عاما) وهى ممثلة أمريكية سابقة مولودها آرتشى فى مايو أيار. ولم تشارك إلا فى مناسبة رسمية واحدة فقط منذ ذلك الحين عندما حضرت عرضا عسكريا سنويا على شرف الملكة إليزابيث فى وقت سابق هذا الشهر.

ويزور الأمير هارى (34 عاما) حفيد الملكة إليزابيث والسابع فى ترتيب ولاية العرش جنوب القارة الأفريقية كثيرا لعمله فى مجال حماية البيئة ولقضاء العطلات.

وستعيد الرحلة ذكريات سعيدة إلى أذهان الزوجين إذ أنهما ذهبا إلى بوتسوانا بعد فترة وجيزة من تواعدهما فى يوليو تموز 2016 ثم عادا إليها بعد ذلك بعام فى عطلة رومانسية احتفلا فيها بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

وجلب الأمير هارى الألماس الذى استخدم فى خاتم خطوبة ميجان من بوتسوانا وهى أكبر منتج للألماس فى العالم.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الزوجين قد يتوجهان إلى أفريقيا للقيام ببعض الأعمال لصالح الكومنولث إلى جانب العمل الخيرى وتعزيز مكانة بريطانيا.