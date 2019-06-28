الأمن اللبنانى يحبط تهريب 17 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

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تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية لتهريب 17 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضى اللبنانية؛ بعدما تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين .

وألقت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلى القبض على مهرب يحمل الجنسية اللبنانية، والذى كان يقوم بتنفيذ عملية لتهريب تلك المجموعة من الأشخاص السوريين باستخدام سيارة.



وذكر جهاز قوى الأمن الداخلى أن شعبة المعلومات أحبطت عملية التهريب التى جرت عبر بلدة (غزة) فى منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدم المتسللون على الدخول إلى الأراضى اللبنانية خلسة، مشيرا إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين والمهرب، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.