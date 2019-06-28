اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تقرر تنمية 500 فدان لإقامة منطقة حرة فى العاشر من رمضان.













أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام



























