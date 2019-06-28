الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 28 يونيو 2019 10:41 م اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تقرر تنمية 500 فدان لإقامة منطقة حرة فى العاشر من رمضان. الحكومة تقرر تنمية 500 فدان لإقامة منطقة حرة فى العاشر من رمضان اكتشاف 21 مقبرة أثرية ترجع لعصور مختلفة بالفيوم أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام صور.. إحباط تهريب 24 عملة معدنية مختلفة عبر مطار برج العرب انقطاع المياه عن 12 منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة بسبب ربط الخطوط شكرى: السيسى يلتقى أمين عام الأمم المتحدة غداً ومشاركته بقمة العشرين مهمة "التعليم العالى": 7759 طالبا وافدا تقدموا للدراسة بالجامعات المصرية الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية بدون طيار فى محور طريق المطار بطرابلس الأرصاد: غداً طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة اتحاد الكرة يعيد عمرو وردة للمنتخب رسميا ويكتفى بإيقافه بالدور الأول اعرف كل حاجة اليوم الجمعة اليوم السابع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الأرجنتين تهزم فنزويلا بثنائية وتواجه البرازيل فى نصف نهائي كوبا أمريكا الذهب لا يصدأ.. أنجلينا جولى فى كواليس فيلم Those Who Wish Me Dead شاهد.. عمرو وردة يشارك فى مران المنتخب بعد رفع الإيقاف صور.. صالح جمعة يزيد شكوك توقيع كهربا للأهلى "مقدرش يستحمل".. طائرة تنتشل رجل أعمال نيجيرى من زحمة الطريق (فيديو) فيديو وصور.. قصة لاعب مغربي عصا والده وانضم للجزائر ليتوج بجوائز كان 2019 الإعلامية ماما أنيسة "أم الكويتيين" تتعرض لوعكة شديدة وتدهور حالتها الصحية أفريقيا أرض الأساطير.. كانو "قلب من ذهب" أبهر العالم سعد لمجرد يكشف عن موعد أغنيته مع محمد رمضان المالية: مشاورات مع صندوق النقد لتحديد بدائل التعاون بعد البرنامج الحالى القبض على الإخوانى ناصر الدويلة لتحريضه على قصف أبها السعودية بسبب حفل شاكيرا بعد 23 يوم عرض.. "كازابلانكا" لـ أمير كرارة يحقق 60 مليون جنيه إيرادات المزيد من Trending Plus
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