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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 28 يونيو 2019 10:41 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة اعرف كل حاجة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تقرر تنمية 500 فدان لإقامة منطقة حرة فى العاشر من رمضان.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 652 جنيها للجرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اعرف كل حاجة

اليوم الجمعة

اليوم السابع

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