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اعتقال 13 شخصا بينهم جنرال يشتبه بتورطهم فى محاولة الانقلاب بفنزويلا

الجمعة، 28 يونيو 2019 01:28 ص
اعتقال 13 شخصا بينهم جنرال يشتبه بتورطهم فى محاولة الانقلاب بفنزويلا الرئيس نيكولاس مادورو
أ ش أ

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أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 13 شخصا، بينهم جنرال، يشتبه بتورطهم فى محاولة الانقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو .

وقال وزير الإعلام الفنزويلى جورجى رودريجيز - فى تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الخميس - إن قائد الانقلابيين هو الجنرال، ميجيل سيسكو مورا، الذى تم اعتقاله.

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت - أمس - عن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس مادورو، واتهمت المعارضة ودولا أجنبية بالوقوف وراء هذه المحاولة.

وحسب السلطات الفنزويلية، فإن الانقلابيين كانوا يخططون لاغتيال مادورو واستبداله بوزير الدفاع الأسبق راؤول باديل الموجود حاليا فى السجن.

 


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