إحالة 159 موظف للتحقيق للإهمال في العمل بمدينة الأقصر

الأقصر- أحمد مرعى

كشفت إدارة التفتيش المالي بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة عبد الحميد الكيلاني، أن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل 159 موظف بعدد من القطاعات الخدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية، بسبب إهمالهم في العمل، وتم تحرير 86 محضر أعمال خلال شهر يونيو الحالى، تم الحفظ فيها ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل،

وأشار الكيلانى في بيان صحفي - أنه تم متابعة تقارير الألبان بوحدات منشأة العماري والمركز الحضري ومركز رعاية الأمومة والطفولة بشارع محمد فريد، ولا توجد أي مخالفات أوشكاوي مواطنين، وثبت أن هناك رصيد تم ترحيلة الي شهر يوليو القادم ، مضيفا انه تم تجهيز تقرير وافي ومعد خصيصا من قبل إدارة التفتيش خلال شهر يونيو الجاري، و تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة، للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تحت إشراف العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومتابعة حاتم جابرعبد الحارث سكرتير عام مدينة الأقصر، يوميا طوال الشهر الجاري من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية، وذلك في اطار لحملاتها المستمرة ومتابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الادارات الخدمية التابعة للمدينة.

ومن جانبه أكد سكرتير عام مدينة الأقصر، علي استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات، لضبط منظومة العمل تنفيذًا لتكليفات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بضرورة متابعة مستوى العمل وتقييم الأداء، بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.