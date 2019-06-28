إجراءات أمنية مشددة وإعلان حالة التأهب القصوى فى مطار قرطاج

وكالات

أعلنت السلطات التونسية، عن رفع حالة التأهب القصوى واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية المشددة فى مطار تونس قرطاج.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات)، بأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمطار تونس قرطاج، وتم منع دخول كل المرافقين للمسافرين، بالإضافة إلى تركيز عدد الحواجز خارج المبنى الرئيسى للمطار تحسبا لأى طارئ.

وأكد الكاتب العام للنقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، أنيس الورتاني، فى تصريح لـ"وات"، أنه تم اليوم إقرار تدابير واحتياطات أمنية ووقائية حول كل المنافذ المؤدية إلى المطار والتقليص من عددها.

وبين أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار الحرص على سلامة المسافرين والمواطنين، كما تندرج أيضا ضمن برنامج وقائى من الإرهاب تم إطلاقه عام 2014.

وذكر الورتانى أن هذا البرنامج منبثق عن اللجان الأمنية التى اشتغلت لسنوات على هذا المشروع، وهى تجتمع بصفة دورية لمواكبة ما يجرى من أحداث.

وأشار الكاتب العام للنقابة إلى أن مثل هذه الإجراءات يتم اتخاذها فى حال حدوث طارئ، مشددا على أن الأمن مستتب بالمطار مع الحفاظ على سلامة المسافرين.

إلى ذلك، هز انفجاران انتحاريان اليوم الخميس، العاصمة التونسية، الأول نفذه انتحارى فى شارع شارل ديغول، فيما وقع الثانى قرب مقر الوحدة المختصة فى مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية إن التفجيرين أسفرا عن مقتل شرطى وإصابة 12 شخصا (9 أمنيين و3 مدنيين).