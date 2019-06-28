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«مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:16 م
«مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية.. غدا بـ"اليوم السابع" عدد اليوم السابع

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تحت عنوان «مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، «مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية.. المنتخب يختتم اليوم استعداداته للصدارة أمام أوغندا.. أجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل بسبب السنغال.. وعمرو وردة يعود بعد الدور الأول.. من جماهير أفريقيا إلى الفراعنة: «شكراً».. جمهور الجزائر والمغرب وموريتانيا يرفعون لافتات الشكر فى المدرجات.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «مصر 2019» ملتقى نجوم الكرة العالمية.. المنتخب يختتم اليوم استعداداته للصدارة أمام أوغندا.. أجيرى يتراجع عن تغيير التشكيل بسبب السنغال.. وعمرو وردة يعود بعد الدور الأول.. من جماهير أفريقيا إلى الفراعنة: «شكراً».. جمهور الجزائر والمغرب وموريتانيا يرفعون لافتات الشكر فى المدرجات

ـ خبير اقتصادى يكشف أكاذيب الإخوان فى «فورين بوليسى».. أستاذ الجامعة الأمريكية: الاقتصاد المصرى مزدهر.. الوزير الإخوانى يحيى حامد انتقد صندوق النقد رغم سعى حكومة جماعته للحصول على قروض

ـ السيسى فى قمة أفريقية تنسيقية مع رئيسى السنغال وجنوب أفريقيا.. نشاط مكثف للرئيس على هامش «العشرين».. وقمة صينية أفريقية مصغرة.. السيسى يلتقى ماكرون ومحمد بن سلمان وكريستين لاجارد.. ويؤكد انفتاح القارة السمراء على التعاون مع مختلف دول العالم.. «ميركل» تؤكد دعم ألمانيا لإجراءات مصر الطموحة للنهوض بالاقتصاد.. والسيسى لرئيس وزراء إيطاليا: حريصون على التوصل للحقيقة فى قضية «ريجينى»


ـ فى ذكرى عيد قوات الدفاع الجوى.. الفريق على فهمى يتحدث عن «تساقط الفانتوم» فى الاستنزاف

ـ 1.2 مليار جنيه لتجهيز المستشفيات والوحدات استعداداً للتأمين الصحى الشامل.. الكشف فى العيادات بنظام الحجز المسبق والطوارئ 24 ساعة


ـ نائب وزير التعليم: ندرس تطبيق «البوكليت» فى امتحانات الدبلومات الفنية لمنع الغش.. محمد مجاهد لـ«اليوم السابع»: نتيجة الدبلومات منتصف الأسبوع الجارى

ـ الشماتة والتحريض بتمويل قطرى.. مرتزقة الإخوان فى قنوات الفتنة كاذبون لمن يدفع


 

 


السيسي

مصر

افريقيا

كأس الامم الافريقية

منتخب مصر

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