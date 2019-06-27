4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث الأوراق المطلوب صحة التوقيع عليها.. اعرفها

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى يجوز فيها للقاضى فى دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها، ويوضح "اليوم السابع" 4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.

أولاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة.

ثانياً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون.

ثالثاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى.

رابعاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوى.