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4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث الأوراق المطلوب صحة التوقيع عليها.. اعرفها

الخميس، 27 يونيو 2019 09:49 ص
4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث الأوراق المطلوب صحة التوقيع عليها.. اعرفها منصة محكمة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التى يجوز فيها للقاضى فى دعوى صحة التوقيع بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها، ويوضح "اليوم السابع" 4 حالات يجوز للقاضى فيها بحث صلب الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها.

أولاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للنظام العام والأداب العامة.

ثانياً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها مخالفة للقانون.

ثالثاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير على صلب وبيانات الورقة العرفية قبل الفصل فى الدعوى.

رابعاً: إذا كانت الورقة المطلوب صحة التوقيع عليها تتطلب تحقيق الطعن بالتزوير المعنوى.


صحة التوقيع

دعوى صحة التوقيع

القانون المصرى

محكمة الجنح

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