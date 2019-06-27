وزير الخارجية الأردنى يدين الهجومين الإرهابيين فى تونس

عمان /أ ش أ/

أجرى وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية التونسى خميس الجهناوى، أدان خلاله الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا فى تونس.

وأكد الصفدى - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - وقوف الأردن بشكل كامل مع الأشقاء فى مواجهة الاٍرهاب وحماية أمنهم واستقرارهم، وعلى ثقة المملكة بقدرة الأشقاء على دحره والحفاظ على أمنهم واستقرارهم وحماية مسيرتهم الديمقراطية التى قدمت بإنجازاتها نموذجا فى عملية التحول الديمقراطي، مشددا على أن الإرهاب وظلاميته عدو مشترك.

وأعرب الصفدى عن أحر التعازى برجل الأمن التونسى ضحية أحد الهجومين، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.