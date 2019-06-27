ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل سوق الخصار فى العتبة

كتب سليم على

أمرت نيابة الموسكى، بندب فريق من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب في سوق خضار بمنطقة العتبة، لحصر الخسائر والتلفيات، ومعرفة أسباب الحريق.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، اخطارا بوجود الحريق الذي التهم عددًا من المحلات بمنطقة العتبة فى الموسكى، ولم يسفر عن سقوط أى ضحايا أو مصابين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق من خلال الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزان مياه إستراتيجي، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحريق.