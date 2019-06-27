"مياه أسيوط" تبدأ المقابلات الشخصية للفائزين بوظيفة مهندس وفنى

أسيوط - ضحا صالح

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم الخميس، المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظيفة (مهندس، فنى) بالمسابقة رقم (2 ) لسنة 02019م، والذين اجتازوا الاختبار التحريرى والتي سبق الإعلان بالموقع الرسمي للشركة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن المقابلة الشخصية ستجرى فى الفترة من الخميس الموافق 27-6-2019 م وحتى يوم السبت الموافق 29-6-2019 م بقاعة الدكتور عبد الحميد عقده بالمبنى الإدارى بكلية التجارة- جامعة أسيوط- لإجراء المقابلة الشخصية والتقييم؛ طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف.

وتضم اللجنة اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وعمرو عزت الماحى، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و المهندس عبدالحكيم عليان ، نقيب المهندسين بأسيوط، و المهندس عصام بدوى مرزوق، و المستشار الهندسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، و اللواء محمد عبدالرحمن ابو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد .

وأكد محمد أبو صغير، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أن المقابلات الشخصية شملت أسئلة متنوعة حول خبرات الشخص السابقة وارتباطها بمجال مياه الشرب والصرف الصحي ودراسته وقدراته العملية وما يمكن أن يقدمه للعمل فى حالة اختياره، مضيفا أن التقييم سيتم بمنتهى الموضوعية والشفافية وبعيدا عن أى تحيز أو محسوبية.