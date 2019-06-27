موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال و الأتربة.. وفيما يلى موجز أخبار 1 ظهرا..

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيره للرمال و الأتربة.

قالت صحيفة boldsky الهندية ، إن التبغ يقتل حوالى 6 ملايين شخص في العالم كل عام، وفقًا للمسح الوطنى لصحة الأسرة (NFHS-3) ، الذي أجرى في الفترة 2005-2006، فإن استخدام التبغ أكثر انتشارًا بين الرجال والأميين والفقراء.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019 (الدور الأول).

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، جلسة مباحثات قمة مع رئيس وزراء اليابان "شينزو آبي".

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد فى ظل استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، استنكار الكويت وإدانتها الشديدة، للهجوم الإرهابى الذى استهدف قوات للأمن بمدينة العريش شمالى سيناء، مشددا على مساندة الكويت وتأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.

تيسيراً على جمهور المواطنين، تقرر إستمرار العمل بالخط التليفونى 108 الخاص بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والمخصص للإستعلام عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم والإجراءات القانونية التى يتم إتخاذها حيال المحاضر .

كشفت مصادر مسئولة، أن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية العامة وصلت 85%، مؤكدة أن هناك طلاب حصلوا على الدرجات النهائية.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".