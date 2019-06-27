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مسئولون أمريكيون يستبعدون لقاء ترامب وكيم يونج عقب انتهاء قمة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 08:54 م
مسئولون أمريكيون يستبعدون لقاء ترامب وكيم يونج عقب انتهاء قمة العشرين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج
أ ش أ

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 استبعد مسئولون أمريكيون اليوم إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، خلال زيارة الرئيس الأمريكي لشبه الجزيرة الكورية عقب انتهاء قمة مجموعة العشرين.
 
ونقل راديو (صوت أمريكا) عن المسئولين الأمريكيين قولهم "إن ترامب سوف يتوجه عقب انتهاء قمة العشرين - التي تنطلق غدا في مدينة أوساكا اليابانية - إلى سول للقاء الرئيس الكورى الجنوبي مون جاي إن؛ لبحث السبل الكفيلة بتخفيف حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية.
 
وأضاف (صوت أمريكا) أن ترامب سيقوم - أيضا خلال هذه الزيارة - بجولة في المنطقة العازلة التي تفصل بين الكوريتين.
 
وكان ترامب قد وصل - أمس - إلى طوكيو للاشتراك في قمة العشرين التي من المنتظر أن يلتقي خلالها مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين؛ لبحث القضايا المتعلقة بأوكرانيا والشرق الاوسط وفنزويلا .

كيم يونج

كوريا الشمالية

ترامب

مجموعة العشرين

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