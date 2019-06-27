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مسؤول يابانى: طوكيو وواشنطن لم يبحثا تعديل المعاهدة الأمنية بين البلدين

الخميس، 27 يونيو 2019 06:54 ص
مسؤول يابانى: طوكيو وواشنطن لم يبحثا تعديل المعاهدة الأمنية بين البلدين امبراطور اليابان والرئيس الامريكى
رويترز

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، اليوم الخميس، إن اليابان والولايات المتحدة، لم تبحثا تعديل المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاده لتلك المعاهدة الدفاعية في مقابلة تلفزيونية.

 

وقال ترامب لمحطة فوكس التلفزيونية في واشنطن أمس الأربعاء، إنه إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم فإن اليابان "ليست مضطرة لمساعدتنا على الإطلاق. بإمكانهم مشاهدة الهجوم على شاشة تلفزيون سوني".

 

وقال سوجا للصحفيين في طوكيو، إن الحكومتين اليابانية والأمريكية "لم تبحثا تعديل المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية على الإطلاق".

 

وأضاف "التزامات الولايات المتحدة واليابان... متوازنة بين الدولتين".

 


اليابان

امريكا

الولايات المتحدة

معاهدة امنية

واشنطن

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