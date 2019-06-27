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مزاد فنى خيرى فى السعودية يحقق أرباحا تتخطى 4 ملايين ريال

الخميس، 27 يونيو 2019 11:43 ص
مزاد فنى خيرى فى السعودية يحقق أرباحا تتخطى 4 ملايين ريال مزاد - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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نظمت وزارة الثقافة السعودية أمس الأربعاء، أول مزاد فنى خيرى فى المملكة لعرض وبيع أعمال فنية للعشرات من الأعمال الفنية لمبدعين سعوديين وعرب. 

وحسب صحيفة أثر الإلكترونية وصل مجموع المبيعات لنحو 40 عملاً فنياً تنافست خلال المزاد إلى 4 ملايين و800 ألف ريال.

وحصدت لوحة "الطواف حول الكعبة 2" للفنان عبدالله الشلتي على أكبر مبلغ بعدما جرى شراؤها بمبلغ 650 ألف ريال، وجاءت لوحة "إلى أين" للأمير بدر بن عبدالمحسن ثانيًا بمبلغ 500 ألف ريال، تلتها لوحة "شهود في الصحراء" للفنان عبدالله الشيخ بمبلغ 380 ألف ريال.

ويعد هذا المزاد هو الأول من نوعه والذي ستعود ريعه لتأسيس متحف يروي حكاية جدة التاريخية، وكذلك دعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

 


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السعودية

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لوحة

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