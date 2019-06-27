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مديرية التموين ببنى سويف تضبط طن لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الخميس، 27 يونيو 2019 08:35 م
مديرية التموين ببنى سويف تضبط طن لانشون غير صالحة للاستهلاك الآدمى ضبط لانشون غير صالح للاستهلاك الادمى
بنى سويف : هانى فتحى

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ضبطت  مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، اليوم، الخميس، بالاشتراك مع وحدة مباحث التموين، بمديرية أمن بني سويف، ضبط المسئول عن أحد ثلاجات لقيامه بحيازة و بيع لانشون غير صالحة  يقدر بطن واحد

 

وتمكنت الحملة التي قادها عصمت محمد حسن، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمقدم دكتور محمد محفوظ ،رئيس مباحث التموين،  من ضبط " عبد التواب.ح.ع" 50 سنة، ومقيم الكوم الأحمر، التابعة لمركز بنى سويف المدير المسئول عن أحد ثلاجات لقيامه بحيازة بيع لانشون غير صالحة ،كمية وقدرها 1.100 طن

 

تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر رقم 7314 جنح قسم بنى سويف لسنة 2019 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


بنى سويف

تموين بنى سويف

لانشون فاسد

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