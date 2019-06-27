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مديرو المدارس ببريطانيا يطالبون بمنع سحب الأطفال من دروس الدين الإسلامى

الخميس، 27 يونيو 2019 11:49 ص
مديرو المدارس ببريطانيا يطالبون بمنع سحب الأطفال من دروس الدين الإسلامى مسجد
كتبت ريم عبد الحميد

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ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مديرى المدارس فى بريطانيا يطالبون بعدم السماح للآباء بسحب أطفالهم بشكل إنتقائى من دروس التعليم الدينى، حيث كشفت دراسة وجود العديد من طلبات الانسحاب تتعلق بتعليم الإسلام.

 

 وكشف بحث أجرته جامعة ليفربول هوب إن أكثر من اثنين من كل خمسة قادة المدارس والمدرسين المتخصصين فى التعليم الدينى يتلقون طلبات لسحب طلاب من دروس تعليم أحد الأديان، ولفت إلى أن الإسلام هو محور التركيز الأساسى لطلبات الانسحاب من جانب الوالدين، بموجب الدراسة التى شملت 450 من مديرى المدارس ومسئولو الأقسام الدينية.

 

 وقال أحد المشاركين فى الدراسة، والذى تلقى طليات لسحب أطفال من زيارات للمساجد، إن الطلاب الذين يتم سحبهم هم أكثر من يحتاج إلى فهم الثقافات المختلفة.

 

 ويعتقد أغلبية المعلمين أنه لم يعد مطلوبا وجود قانون يسمح للآباء بسحب أطفالهم من التعليم الدينى، وفقا للدراسة المنشورة فى الجريدة البريطانية للتعليم الدينى.

 

وياتى هذا بعد صدور تقرير من "مجلس ثوروك" كشف أن الآباء فى إسيكس يسحبون أبنائهم من دروس التعليم الدينى الخاصة بالإسلام ويمنعونهم من زيارة المساجد.

 

من جانبها، قالت إيمان عطا، مدير جماعة"أخبر ماما" الناشطة التى تسجل حوادث العداء للمسلمين فى بريطانيا، إنهم يسمعون عن حالات يسحب فيها الآباء أطفالهم من زيارات المساجد كجزء من التعليم الدينى، حيق أنهم لا يريدونهم أن يقتربوا من مسجد.


بريطانيا

الاسلام

تعليم الاسلام ببريطانيا

اباء بريطانيون

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