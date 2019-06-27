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محكمة بدبى تسجن شابا هدد أمه بتفجير المنزل

الخميس، 27 يونيو 2019 04:13 م
محكمة بدبى تسجن شابا هدد أمه بتفجير المنزل
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم خليجيا في الثلاثينيات من عمره بالحبس 3 شهور، والإبعاد عن الدولة، لإدانته  بتهديد أمه وأخته بتفجير منزلهم بأسطوانة غاز، ما لم تتنازلا عن القضية التي رفعتاها بحقه، بعيد جريمة السرقة التي ارتكبها بحق أخته التي سرق من غرفتها 23 ألف درهم .


وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب صحيفة البيان الاماراتية، إلى أن الجاني  حضر ظهر يوم الواقعة في ابريل الماضي إلى المنزل برفقة صديق له، وعندما طلبت أمه  من "الأخير " أن يغادر المنزل، غضب الابن واتلف الزجاج الامامي لمركبتين للأسرة، ثم حمل أسطوانة غاز مهددا بتفجيرها  داخل المنزل الذي غادرته الأم وبقية أفراد عائلتها ، وعادت اليه في اليوم التالي لتجد الباب الرئيسي له مفتوحا، مثلما وجدت مقتنيات غرفة ابنتها مبعثرة ، والخزنة مكسورة.

كما بينت التفاصيل أن المدان  سرق من خزنة أخته 23 ألف درهم قبل أن تستدعي الأم  الشرطة وتفتح بلاغا في ولدها الذي ألقي القبض  عليه وأقر بحرق نفسه وسرقة المبلغ العائد لشقيقته عن طريق كسر خزنة الغرفة بواسطة مطرقة واتلاف زجاجي المركبتين.

 

 


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شاب

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الامارات

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