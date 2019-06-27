محافظ أسيوط: توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص

أسيوط - ضحا صالح

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والقطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني داخل وخارج المحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة مشكلة البطالة خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى مواصلة الجهود المبذولة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وطبقاً للامكانات المتاحة في تنفيذ وإتاحة تدريبات وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل طبقاً لاحتياجات القطاعات والمجالات المختلفة والعمل على الترابط بين تلك الجهات المختلفة حتى لا تعمل في جزر منعزلة.



اجتماع تشغيل الشباب

جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة تشغيل الشباب بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعي وايهاب عبدالحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وعلي سيد مدير المتابعة بمديرية القوى العاملة ، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، وعلي عبدالله مدير إدارة تشغيل الشباب ومسئولي برنامج مشروعك ، وعدد من القيادات التنفيذية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.



اجتماع تشغيل الشباب

وأضاف المحافظ، أنه تفعيلاً لدور اللجنة المشكلة لتشغيل الشباب وبالتنسيق مع مديرية القوى العاملة تم توفير فرص عمل بمصنع للملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان وآخر بمصانع أجهزة كهربائية ومنزلية وثالث بالقاهرة بمرتبات مجزية مع توفير الإقامة ووجبات غذائية بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي مع مراعاة نسبة 5% لذوي الإعاقة، فضلاً عن توفير فرص للتدريب والتأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي على الخياطة والتفصيل والتطريز بالإضافة إلى أماكن لبيع المنتجات بالسوق المركزي بحي شرق أسيوط وتوفير المنتجات وقروض لتنفيذ المشروعات بأسعار وتسهيلات مناسبة مقدمة من الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وذلك تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في القضاء على البطالة وفقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030م.



اجتماع تشغيل الشباب

وعلى جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على استمرار حملات الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع وميادين الأحياء والمراكز، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية وإدارة المرور وشرطة المرافق لتحقيق السيولة المرورية ومنع الزحام والاختناقات المرورية فضلاً عن مواصلة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بالأحياء والمدن في محاولة لإعادة المظهر الجمالي للمحافظة طبقاً لخطة التجميل الموضوعة.

وأوضح محمد البشير رئيس حي غرب أسيوط، أنه تم تنفيذ حملات لتجميل وتطوير عدد من شوارع الحي من بينها شارع الجيش والطريق الدائري بالأربعين والمعلمين بشكل حضاري وجمالي وذلك بتنفيذ حملات لدهان البلدورات وتركيب مقاعد على الطريق وأعمدة الإنارة وتهذيب الأشجار مشيراً الى تعليمات محافظ أسيوط باستمرار حملات الاشغالات وإزالة البروزات أمام المحلات وتند القماش وشوايات المأكولات وفتارين الأطعمة من الطرق العامة والميادين الرئيسية ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي لافتاً إلى تحرير عدة محاضر اشغالات وصحة وبيئة خلال حملة مكبرة على المطاعم والكافتيريات الموجودة بنطاق الحي حيث تم ضبط كمية من اللحوم مجهولة المصدر فضلاً عن تشميع احدة المحلات بميدان المحطة وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطري والصحة.



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب (3)



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب



تطوير شوارع وميادين ورفع اشغالات وتحرير محاضر خلال حملات مكبرة لحي غرب