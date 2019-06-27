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كواليس الجلسات..ماذا قال الشهود فى قضية الاستيلاء على أموال مكتب بريد بلقاس؟

الخميس، 27 يونيو 2019 02:00 ص
كواليس الجلسات..ماذا قال الشهود فى قضية الاستيلاء على أموال مكتب بريد بلقاس؟ هيئة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الجرائم أرتكبها المتهمون بقضية "أنصار بيت المقدس"، ووصل عددها إلى 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وخلال سماع أقوال الشهود بالقضية أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أدلوا بأقوالهم فى وقائع شاهدوها أظهرت بشاعة مرتكبيها

وخلال سماع أقوال الشهود استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات أحمد محمد، موظف صرف بمكتب بريد بلقاس، الذى أكد أنه عقب قيامه باستقلال دراجة نارية لتوريد مبلغ نصف مليون جنيه من مكتب البريد لبنك مصر لفرع بلقاس، قام 3 أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية بالهجوم عليه هو وزميله واستولوا على المبلغ فى نهاية شارع المطافى بعد صدمهم بالسيارة التى كانوا يستقلوها.

وأشار الشاهد إلى أن الملثمين قاموا بإطلاق النار فى الهواء، وان المسافة بين البنك ومكتب البريد حوالى 600 متر تقريبا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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