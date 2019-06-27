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كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان الإقتصاد وتستعد للجغرافيا

الخميس، 27 يونيو 2019 11:24 ص
كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح امتحان الإقتصاد وتستعد للجغرافيا امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة، إن كنترولات الثانوية العامة بدأت أمس فى تصحيح امتحان الإقتصاد للثانوية العامة والذى أدى فيه طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم يوم 10 يونيو الجارى أى فى ثانى أيام ماراثون الثانوية العامة.

وأوضحت المصادر أن سبب تأخر تصحيح الإقتصاد هو الاقتراب من امتحان الجغرافيا الذى أدى فيه الطلاب الامتحان أمس الأربعاء لأن مقدرى الجغرافيا هم من يقومون بتصحيح مادة الإقتصاد، موضحة أنه عقب انتهاء تصحيح الإقتصاد سيتم البدء فى تصحيح الجغرافيا.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ الكنترولات فى تصحيح العينة العشوائية  لمادة الجغرافيا للثانوية العامة اليوم الخميس أو فى موعد أقصاه السبت 29 يونيو الجارى.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ 650 ألف  طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

 

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

 

وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2019

العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2019

امتحان مادة الجغرافيا للثانوية العامة

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

2019 تصحيح الاقتصاد للثانوية العامة

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