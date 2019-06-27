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قائد عسكرى ليبى: قوات الجيش تتمركز بشكل جيد فى ضواحى العاصمة طرابلس

الخميس، 27 يونيو 2019 10:14 م
قائد عسكرى ليبى: قوات الجيش تتمركز بشكل جيد فى ضواحى العاصمة طرابلس اللواء فوزى المنصورى
كتب : أحمد جمعة

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قال قائد عسكرى ليبى ،  إن جميع محاور العاصمة طرابلس بدون استثناء أوضاعها ممتازة جداً ولا تعانى من أى خلل، وفى جاهزية تامة وبانتظار التعليمات فقط.

وأكد اللواء فوزى المنصورى ،  قائد غرفة عمليات إجدابيا وقائم محور عين زارة فى طرابلس، اليوم الخميس، أنه لا يخفى على الجميع أن المليشيات حاولت مرارا وتكرارا الهجوم على جميع المحاور فكانت النتيجة العشرات من القتلى والجرحى، مضيفا "لم نترك مواقعنا ولم ننسحب قيد أنملة، فلجأ إلى شراء الذمم من عديمي الوطنية والشرف في مدينة غريان."

وشدد المنصوري  ،على أن ما حدث فى غريان لا يعنى إلا المزيد من الإصرار والمُضى قُدما لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمليشيات، مؤكدا أن سقوط أجزاء من مدينة غريان فى قبضة المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق لا يعنى نهاية الحرب ، مؤكدا  أن الثقة فى الجيش الليبى ومن سانده من الوطنيين ستقضى على الإرهاب فى المنطقة الغربية كما قضى عليه فى بنغازى، بعد أن سيطروا على معسكر الصاعقة والسيطرة الكاملة على مدينة بحجم بنغازى.


فوزى المنصورى

قائد عسكرى ليبى

اخبار ليبيا

عين زاره

الجيش الوطنى الليبى

غرفه عمليات اجدابيا

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