فى 8 نقاط.. تعرف على التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2019/2020

كتب عبد اللطيف صبح

استند مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة الأخيرة، على توجهات استراتيجية تعكس الإطار الفكرى العام للخطة، واتجاهات التحرك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتمثل أهم هذه التوجهات الاستراتيجية فى الآتى: