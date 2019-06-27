فى اولى مناظرات الانتخابات الامريكية 2020.. خلاف حول الهجرة

كتبت: إنجى مجدى

فى أولى المناظرات بين مرشحى الحزب الديمقراطى المحتملين للرئاسة، وجه المرشحون الديمقراطيون انتقادات صارخة لسياسات الهجرة التى يتبعها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وحالة الطبقة العاملة الأمريكية، لكنهم انقسموا فى الوقت ذاته حول كيفية معالجة قضايا الاقتصاد والهجرة وعزم الرئيس القادم على تحويل البلاد وفق خطوط أكثر ليبرالية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، برزت قوة الجناح التقدمى للحزب الديمقراطى بقوة خلال المناظرة التى عقدت فى ولاية فلوريدا، ففى الدقائق الأولى من النقاش وصفت السناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، الحكومة الفيدرالية بأنها فاسدة تمامًا. ودعت المرشحة التى حصلت على أعلى نسبة استطلاعات للرأى، الحكومة إلى ضبط سلوك شركات النفط وشركات المستحضرات الدوائية واستبدال التأمين الصحى الخاص برعاية صحية مدفوعة من أموال الضرائب.

وانضم إلى وارين فى الدفع بقوة نحو اليسار، مرشحان أقل شهرة وهم جوليان كاسترو، وزير الإسكان السابق، ورئيس بلدية نيويورك، بيل دو بلاسيو، الذين سعوا إلى إطلاق حملاتهم من خلال مواجهة منافسيهم المترددين بشأن ربط مطالبهم التقدمية حول الهجرة والرعاية الصحية وسياسة الأمن القومى.

النقاش، وهو الأول من بين مناظرتين تضم كلا 10 مرشحين، حيث يتسابق 20 شخصا حول خوض سباق انتخابات 2020 عن الحزب الديمقراطى، أكد على مدى انحراف الديمقراطيين "بشكل حاد" فى اتجاه ليبرالى منذ انتخاب ترامب. فيما يتعلق بقضايا تتراوح بين الهجرة والرعاية الصحية والسيطرة على الأسلحة والسياسة الخارجية، أظهروا أنهم كانوا أكثر قلقًا أن ينظر إليهم على أنهم غير تقدميين بدرجة كافية من قبل الناخبين الأساسيين.