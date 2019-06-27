عاطل وتاجر خردة وراء سرقة الشقق بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاطل وتاجر خردة، لاتهامهما بسرقة 7 شقق سكنية بمدينة الشيخ زايد، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تورط عاطل، وتاجر خردة، فى سرقة عدد من الشقق السكنية.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 7 شقق سكنية، وأرشدا عن المسروقات، لدى أحد عملائهما.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.