ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الإفريقية.. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يلتقي ملك الأشانتي في غانا.. ويدشن حملة مساعدات غذائية

كتب - إسماعيل رفعت

استقبل ملك شعب الأشانتي "أتومفو أوسي توتو الثاني"، في مقاطعة كوماسي عاصمة الإقليم في جمهورية غانا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور جمهورية غانا ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الإفريقية.

ورحب الملك بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي برئاسة أمينها العام إلى مقاطعة كوماسي، مشيداً بجهود الرابطة الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الإفريقية، والتي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات والخلفيات من دون تمييز، فيما نوه معالي الأمين العام للرابطة بالحضارة والتاريخ العريق الذي يمثله شعب الأشانتي وتأثيره الممتد في أرجاء القارة الأفريقية، وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ويشمل شعب الاشانتي عدة ملايين في القارة الأفريقية.

وفي إطار زيارة مقاطعة كوماسي، تجول الشيخ العيسى على عدد من المرافق التعليمية، كما دشن العيسى حملة مساعدات غذائية مقدمة من رابطة العالم الإسلامي لمئات الآلاف من سكان المقاطعة.

وكان معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وصل إلى جمهورية غانا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار العاصمة أكرا، كبير أئمة غانا الشيخ عثمان شاروبوتو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الغانيين والقيادات الدينية وكبار العلماء.



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