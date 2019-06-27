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ضخ استثمارات بـ 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا

الخميس، 27 يونيو 2019 10:07 ص
ضخ استثمارات بـ 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.
 
جاء ذلك خلال اجتماع، عقد بمركز معلومات مجلس الوزراء بين وزارتى التنمية المحلية والتخطيط، مع النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية.
 
ووفقا لبيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، فإنه تم زيادة برامج التنمية المحلية لـ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22% ، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40%؜ إلي جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلي 18 مليار جنيه، مؤكدة على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
 
وأكدت وزارة التخطيط سعى الحكومة  لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات ، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية. 
 
 وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وكافة المراحل التى مر بها البرنامج الممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار  
فيما أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أن الهدف من الاجتماع هو استعراض تفاصيل الموقف التنفيذي للبرنامج  ، ومناقشة التصور الكامل للمرحلة القادمة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادم بمحافظتي قنا وسوهاج، قائلا:" نحن لسنا جهتين متعارضتين أو متصادمتين ولكننا جميعاً في مركب واحد ، نتعاون ونتشارك في تنمية الدولة وخدمة المواطن في محافظات الصعيد وخاصة محافظتي قنا وسوهاج  .
 

 


التنميه المحليه

اخبار سوهاج

اخبار قنا

تنميه الصعيد

القرى الاكثر فقرا

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