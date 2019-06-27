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ضبط 2.5 طن دقيق محمل على سيارة نقل قبل بيعه فى السوق السوداء

الخميس، 27 يونيو 2019 05:12 م
ضبط 2.5 طن دقيق محمل على سيارة نقل قبل بيعه فى السوق السوداء المضبوطات
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكنت مديرية التموين ومن خلال حملة مكبرة من ضبط سيارة ربع نقل محمل عليها 50 شيكارة دقيق مدعم تزن 2 طن و500 كيلو قبل بيعها فى السوق السوداء.
 
وكانت معلومات قد وردت لمفتشى التموين بالمديرية تفيد قيام شخص بالإتجار فى الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء وتم تحديد الشخص ومراقبه خطوط سيره وقامت حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد إسماعيل وبمشاركة حمدى العمدة، وعبد الخالق محمد، وأحمد عبد الحليم، وأحمد عبد الهادى وممدوح حماد، وأيمن عبد الرؤوف، ومحمد عبد الحكيم، ومحمد فتحى "مفتشى التموين" وتمكنت من ضبط "محمود ح.ح" بقرية الزاوية أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وعليها 50 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.
 
وتم إبلاغ مركز شرطة أسيوط ومباحث التموين وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
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ضبط دقيق مدعم

حمله تموين

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