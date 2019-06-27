ضبط تشكيل عصابى بينهم فردى شرطة بتهمة النصب بالآثار فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

ألقت مديرية أمن الوادي الجديد، بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، القبض على أمينى شرطة وموظف حكومى و 3 آخرين بتهمة النصب وبحوزتهم تمثال أثرى.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط 6 أشخاص بتهمة النصب فى مركز الداخلة بينهم أمناء شرطة وموظف حكومي.

كشف محضر الواقعة، ورود بلاغ من " حازم . أ. ع " 38 سنة، يعمل بالقطاع الخاص، ومقيم بمحافظة البحيرة، لقسم شرطة الداخلة، عن تعرضه لواقعة نصب من آخرين واستولوا منه علي مبلغ مالى 54 ألف جنيه.

وتبين أن الواقعة بدأت بالاتفاق بين المتهمين والمبلغ علي شراء تمثال أثري من واحة الداخلة، وخلال حضور الضحية في سيارة لمركز الداخلة، جري الاستيلاء علي 54 ألف جنيه بعد إيهامه من خلال أميني شرطة بحدوث كمين مفاجئ لهم، وحملة أمنية مفاجئة عليهم، وضبطهم بتهمة الاتجار في الآثار مستغلين سيارة أحد المتهمين.

شكلت إدارة البحث الجنائي بالمديرية فرق بحث سرية، بقيادة العميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد فراج، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الداخلة، والرائد كريم الصيرفي، معاون مباحث القسم، والنقيب أحمد ياسر معاون ثاني مباحث، وتمكنت من تحديد تفاصيل الواقعة وهوية المتهمين وضبطهم وبحوزتهم تمثال فرعوني حجري يشته في أثريته.

وتبين أن وراء واقعة النصب من خلال بيع الآثار المقلدة 6 أشخاص هما " م" 50 سنة مسجل خطر عاطل ومقيم قرية المعصرة بالداخلة، " ح" 55 سنة عاطل ومسجل خطر ومقيم بمدينة موط بالداخلة، " ك" 35 سنة أمين شرطة بقسم شرطة السياحة والآثار بالداخلة ، " م " 30 سنة موظف حارس آثار بوزارة الآثار ومقيم قرية المعصرة بالداخلة، " ع " 40 سنة عاطل، " ر" 45 سنة أمين شرطة بقسم شرطة السياحة والآثار ومقيم بمحافظة المنيا، وبحوزتهم تمثال فرعوني حجر يشته في أثريته وسيارة ملاكي ومبالغ مالي.

وكشف ملف القضية، اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة، بتفاصيل الواقعة وإرشادهم عن باقي المتهمين وملابسات الجريمة.

وتحرر للواقعة المحضر رقم 736 جنح قسم شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما أكد مصدر أمني، أن وزارة الداخلية قررت فورًا فصل أميني الشرطة المتهمين في الواقعة، كما قررت النيابة العامة حبس المتهمين في القضية علي ذمة التحقيقات.