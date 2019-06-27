صور.. لأول مرة .. طلاب طب أسيوط يؤدون امتحاناتهم باللائحة الجامعية الجديدة

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف على كلية الطب عن بدء امتحانات الفرقة الأولى من طلاب كلية الطب وفق اللائحة الجديدة المعمول بها فى الجامعات المصرية، وفى هذا الشأن أجرى الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائبه لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات رافقه خلالها الدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وتأكد الدكتور شحاتة غريب من تقديم كافة التسهيلات للطلاب بما يضمن أداءهم الامتحانات على نحو سهل ويسير، وتوجه أيضاً بسؤال الطلاب عن الصعوبات التى تواجههم فى أداء الامتحانات والتى شهدت انضباطا وانتظاما كما لم يتم رصد أية ظواهر سلبية أو معوقات، مشدداً على حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة البنية التحتية لكافة صالات الامتحانات والذى يضمن توفير مناخ ملائم للطلاب.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمانى عمر، أن امتحانات الفرقة الأولى على اللائحة الجديدة انطلقت اليوم على أن تمتد إلى 15 من يوليو القادم، مشيرة إلى أن نظام الامتحانات يعتمد لأول مرة على مواد منتهية يختبر فيها الطالب فى فصل دراسى منصرم، مضيفة أن الدراسة تعتمد على المزاولة العملية للطلاب فى المستشفيات الجامعية منذ السنة الاولى من دخولهم الكلية، كما يقوم النظام على الحضور وفى حال التخلف والغياب يعرض الطالب إلى الحرمان من دخول الامتحان وهو ما جرى تنفيذه بالفعل على 19 طالبا وطالبة مع فرصة أن يشاركوا فى برامج صيفية بما يسمح لهم فى دخول امتحانات الدور الثانى .



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة



نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفرقة الأولى طب على اللائحة الجديدة