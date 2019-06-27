صور.. عسكريون متقاعدون يغلقون طرقا بلبنان احتجاجا على تخفيضات الموازنة

رويترز

أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار فى إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدى إلى العاصمة بيروت اليوم الخميس احتجاجا على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019.

ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضى، فى اختبار مهم لعزم الحكومة تنفيذ إصلاحات تؤجلها منذ سنوات والبدء فى معالجة مشكلة الديون الضخمة.

وتكشف الاحتجاجات عن العراقيل التى تعترض مساعى الحكومة لخفض الإنفاق حتى بعد أن وافقت الأحزاب الرئيسية فى البلاد على مشروع الموازنة فى محاولة لتجنب أزمة مالية.

وفجرت المخاوف من خفض المرتبات والمعاشات احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية لكن مشروع الموازنة لا يتضمن خفضا فى رواتب العاملين بالقطاع العام.

وأحرق عسكريون متقاعدون إطارات على طريق‭‭ ‬‬الناعمة جنوبى بيروت فى وقت مبكر اليوم.

وأغلق الطريق لبضع ساعات قبل أن يصل الجيش ويفتحه. وانتظرت صفوف طويلة من السيارات على جانبى الطريق الذى يعد الشريان الرئيسى إلى العاصمة.

وحمل المحتجون صور عسكريين قتلوا وستتأثر عائلاتهم بالخفض الجديد.