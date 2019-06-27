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صور.. جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية

الخميس، 27 يونيو 2019 04:50 م
صور.. جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية جماهير بوروندى
الاسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر

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شهد استاد الإسكندرية، إقبال كبير من جماهير المنتخب البورندى، لمشاهدة المباراة بين منتخبى بورندى و مدغشقر، فى إطار لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الافريقية، حيث حرص مشجعى الفريقين على مشاهدة المباراة فى الاستاد، و رسم علم بلادهم على وجوههم. 
 
جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (1)
 
و قالت إحدى مشجعات منتخب بورندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر بلد جميلة جدا ذات مناخ رائع، و إنها سعيد بإستضافتها للبطولة، و مشاهدة المباريات على أرضها، مشيرة، أن التنظيم المصرى للبطولة جيد جدا، و إنها استمتعت جدا بإقامتها فى الاسكندرية ، مشيرة إلى أن المشجعين قاموا بالتنزه فى هذا البلد الساحلى الرائع و الإستمتاع بكورنيش الاسكندرية .
 
جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (2)
 
فيما أكد أحد مشجعى منتخب بوروندى، على أن منتخب بلاده، إستعد جيدا و انه يتمنى الفوز لفريقة، خاصة و أن فريق بورندى نجح فى الالتحاق بالبطولة و هو حدث رياضى كبير. 
 
جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (3)
 
و قد شهد الإستاد تأمينات مكثفة لتأمين المباراة و المشجعين، حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالاستاد من جميع الجهات، مع تواجد أمنى مكثف، والسماح بدخول المشجعين ببطاقة التشجيع والتذكرة فقط.
 
جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (4)
 
يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو 2019 ، بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا ، حيث تستضيف محافظة الاسكندرية  مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا ، بوروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضي.
 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (5)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (6)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (7)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (8)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (9)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (10)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (11)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (12)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (13)
 

 

جماهير بوروندى تشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية (14)

 


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