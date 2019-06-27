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صور.. تكريم أوائل موظفى الوحدات المحلية ممن اجتازوا دورات تدريبية بقنا

الخميس، 27 يونيو 2019 02:31 م
صور.. تكريم أوائل موظفى الوحدات المحلية ممن اجتازوا دورات تدريبية بقنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا خلال التكريم
قنا - وائل محمد

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كرم اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، بعض العاملين بالوحدات المحلية الحاصلين على مراكز متقدمة فى الدورات التدريبية، التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، ضمن تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالى 2018-2019، لتنمية المهارات السلوكية والوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، لتحسين مستوى أدائهم الوظيفى ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
وأشارالهجان إلى أن العاملين تلقوا دورات عن أساليب الإدارة الحديثة، وتنمية المهارات السلوكية ورفع مستوى اللغة، والتخطيط والتسويق وطرق المتابعة، وتقييم الأداء، مؤكداً أهمية عنصر التدريب في صقل مهارات وتطوير قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة، موجها مسئولى شئون العاملين بضرورة تنفيذ الخطة الخاصة بتدريب العاملين علي النحو المخطط لها، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تطوير قدراتهم، ليصبحوا قيادات مستقبلية ذوى كفاءة عالية بمختلف الإدارات المحلية.
 
وفى نهاية التكريم منح المحافظ العاملين المتدربين، والبالغ عددهم 20 عاملا مبالغ مالية وشهادات تقدير، تقديرا لما بذلوه من جهد، والجدير بالذكر إن إجمالى عدد العاملين الذين تلقوا دورات متقدمة من أبناء المحافظة بمركز التنمية المحلية بسقارة، بلغ 110 متدربين خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى مايو 2019.
 
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الوحدات المحلية

محافظ قنا

الدورات التدريبية

مركز سقارة

تنمية مهارات الموظفين

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