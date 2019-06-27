صور .. إزالة 295 حالة إشغال وتعدى على الأراضي الزراعية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأى مخالفات وتعديات علي الأراضى الزراعية،وأملاك الدولة ،وكذلك رفع كافة حالات إشغالات الطريق لتسهيل وتيسير الحركة المرورية.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة ،حملات مكبرة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية ،ورفع الاشغالات بالمراكز المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

وأسفرت تلك الحملات عن رفع 272 حالة إشغال مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور،وإزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بناحية الرجايبة التابعة لمركز شبراخيت.

كما أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بمراكز أبوحمص والمحمودية وبدر.