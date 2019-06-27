صحيفة: مشغلو الانترنت يصلون للكثير من المعلومات عن المستخدمين

كتبت: إنجى مجدى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن ليس فيس بوك فقط الذى يعرف الكثير عن مستخدميه، إذ أن مشغلو الانترنت أيضا يحصلون على بيانات حول عملائهم.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن مقدمو خدمات الإنترنت يعرفون الكثير عما يفعله عملاؤهم على الويب، بما فى ذلك المواقع الإخبارية التى يقرؤونها والمشاكل الصحية التى يبحثون عنها وخدمات الترفيه التى يستخدمونها. بل أن غالبًا ما يعرفون أين يتسوق هؤلاء العملاء ويديرون أموالهم أيضًا.

وأشارت إلى أن شركة مثل AT&T تستخدم البيانات التى يتم جمعها حول المستخدمين للمساعدة فى بيع الإعلانات المستهدف. وأضافت أن بعض عمالقة الصناعة أصبحوا أكثر حدة من غيرهم فى جمع واستخدام هذه البيانات، حتى على الرغم من ضغوط منظموا الصناعة على شركات التكنولوجيا ومزودى الانترنت لشرح كيفية استخدامهم لبيانات العملاء.