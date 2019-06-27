صحة الشرقية تضبط مصنعين مخالفان لشروط السلامة والصحة المهنية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت إدارة السلامة والصحة المهنية، بمديرية الصحة بالشرقية ، محاضر مخالفات لمصنعين، لعدم أتباعهم وسائل الحماية للعمال او صيانه طفيات الحريق ، ذلك في حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات، الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، بتكثيف المرورعلى المنشآت الصناعية، لمتابعة إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية .

قامت حملة من إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتورة عنان الشيخ مدير الإدارة ، بالمرور علي إحدي المصانع بمدينة الزقازيق ، ومدينة الصالحية الجديدة، تبين من المصنع الأول وجود العديد من المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية منها (عدم وجود وسائل وقاية شخصية ، توجد وطأة حرارية داخل الأقسام ، وسائل الأطفاء بحاجة إلي صيانة وإعادة تعبئة ، ولا توجد قياسات بيئية ، والتوصيلات الكهربية بالمصنع غير مؤمنة ، والتهوية سيئة وتوجد عوالق بالأقسام.

كما تم المرور علي مصنع الصالحية وتبين وجود بعض المخالفات منها، عدم وجود وسائل وقاية شخصية، ويحتاج إلي قياسات بيئية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال السلبيات المذكورة بمصنع الزقازيق .