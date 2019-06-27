شهود عيان: تسرب غاز من إسطوانة بوتاجاز وراء حريق سوق العتبة

كتب علاء رضوان

أفاد شهود العيان في الحريق الذي اندلع بالمحال التجارية بسوق القديم بالعتبة، أن مصدر النيران تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز بمحل يبيع الـ"سمين".

وأضاف شهود العيان في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النيران تسربت بعد ذلك للمحال المجاورة مما أدى لتفاقم الأزمة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى أحد المحلات وسوق فى العتبة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.