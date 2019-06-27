شركة "إير إنديا": التهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لنا مجرد خدعة

نيودلهى /أ ش أ/

أعلن مسئول بشركة طيران الهند (إير إنديا) اليوم الخميس أنه تبين أن التهديد بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى مدينة "نيوارك" بالولايات المتحدة الأمريكية ودفعها للهبوط اضطراريا فى مطار "ستانستيد" بالعاصمة البريطانية (لندن) هو مجرد خدعة.

وقال المسئول -الذى لم يعلن عن هويته حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية إن الطائرة عادت إلى الجو لاستكمال رحلتها، مضيفا أنه لا يوجد أى تهديد أمني.

وكانت الشركة الهندية قد أعلنت فى وقت سابق -فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- هبوط طائرتها التى كانت متجهة من مدينة "مومباي" إلى مدينة "نيوارك" الأمريكية بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها.