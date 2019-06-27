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شاهد.. ميركل ترتجف من جديد خلال حدث عام فى برلين

الخميس، 27 يونيو 2019 12:26 م
شاهد.. ميركل ترتجف من جديد خلال حدث عام فى برلين ميركل
كتبت فاطمة شوقى

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https://www.lavanguardia.com/internacional/20190627/463133452856/angela-merkel-temblores-acto-publico-berlin-alemania.html

عانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، هذا الصباح من ارتجاف وهزات جديدة خلال حدث عام أقيم فى قصر بلفيو فى برلين، وحاولت احتواء هذه الهزات قدر استطاعتها عن طريق حمل زراعيها.

ووفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية فحضرت المستشارة الألمانية هذا الصباح إلى مقر رئاسة البلاد لحضور حفل أمام رئيس الدولة ، فرانك فالتر شتاينماير ، ووزيرة العدل الألمانية السابق كاثرينا بارلى ، التى ستتوجه إلى بروكسل ، و تعيين خليفتها ، كريستين لامبريشت.

وعلى الرغم من أن ميركل عندما أصابتها مثل هذه الحالة الأسبوع الماضى وسارعت بشرب الماء ، إلا أنها اليوم رفضت تناولها بعد اصابتها بهزات جديدة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، ستيفن سيبرت ، أن ميركل ليست لديها خطط لتغيير جدول أعمالها،و "المستشارة على ما يرام" على الرغم من الهزات الواضحة التى عانت منها مرة أخرى اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا تواجه موجة حارة تصل إلى 39 درجة.

 

 


ميركل

المستشارة الالمانية

ارتجاف

المانيا

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