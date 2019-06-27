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تخاريف إخوانية

شاهد.. كيف حرف محمد ناصر كلمة أبو بكر الصديق بعد وفاة محمد مرسى؟

الخميس، 27 يونيو 2019 11:02 م
شاهد.. كيف حرف محمد ناصر كلمة أبو بكر الصديق بعد وفاة محمد مرسى؟ الإخوانى محمد ناصر
كتب محمود العمرى

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إعتادت جماعة الإخوان الإرهابية والتابعين لها ، فى توظيف الدين لمصالحها الشخصية ، فطوال الفترات الماضية ، لم تترك الجماعة أى موقف الإ وأن تقوم بتوظيف القرأن والأحاديث وكلمات الخلفاء والصحابة من أجل مصلحة الجماعة.

استخدم العديد من قادة ورموز جماعة الإخوان، وخاصة بعد وفاة محمد مرسى العياط ، العديد من المصطلحات التى يحاولون بها جعل "مرسى" نبيا أو رسولا ، فى استمرار لما يقومون به من أجل تغفيل التابعين لهم ، والتأثير عليهم فى ذلك ، لم ينته الأمر على ذلك من رموز الجماعة فقط .

 

وخرج الإعلامى الإخوانى الهارب محمد ناصر ، منذ أيام عبر برنامج بقناة مكملين التى تبث من تركيا محرفا كلمات أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستخدام التخاريف من أجل مصلحة الجماعة، وعلى الهواء قام بتحريف كلمة سيدنا أبو بكر الصديق ، والتى ذكرها فى وفاة رسول الله :" منْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ "، ويحرفها ليجعلها لمريدى جماعة الإخوان، قائلا :"من كان يعبد محمد مرسى فإن مرسى قد مات".

وكان الاخوانية توكل كرمان، أثارت من قبله ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على خبر وفاة محمد مرسي ووصفه بـ"آخر الأنبياء" ، والتى قالت عبر تويتر :"(قتلناك يا آخر الأنبياء.. قتلناك ليس جديدا علينا.. اغتيال الصحابة والأولياء).

 

 

 


الاخوان

محمد مرسى

محمد ناصر

الارهاب

جماعة الاخوان

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