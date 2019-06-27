شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 عن مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، النسخة المترجمة لخطبة الجمعة بـ18 لغة عالمية، والمكتوبة والمسموعة والمرئية "بالصوت والصورة"، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.
وأكدت الوزارة، أن موضوع خطبة الجمعة "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير" يتناول الحديث عن السماحة والتيسير في الإسلام ، ففي جانب العقيدة : نجد أن الإسلام لم يجبر أحدًا على اعتناقه ، بل كفل حرية الاعتقاد للجميع ، وفي جانب العبادات : دعا النبي "صلى الله عليه وسلم" إلى التيسير والتخفيف ، والبعد عن التشدد ، فقال "صلى الله عليه وسلم": "إِنَّ ُمْنكم مُنَفِّرُينَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ"، وفي جانب المعاملات : حثت الشريعة الإسلامية على السماحة والتيسير ، ورفع المشقة والحرج بين الناس في البيع ، والشراء ، والاقتضاء .
وأضافت الوزارة، أن السماحة في الشريعة الإسلامية منهج ربانى، ومبدأ من المبادئ التي عامل الحق سبحانه بها عباده، وأمرهم أن يتعاملوا بها فيما بينهم ، وأن مبدأ السماحة في الإسلام لا يقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فحسب ، بل هو منهج حياة شامل يسع الناس جميعًا ، وقد قال ربنا سبحانه آمرًا عباده المؤمنين بحسن المعاملة مع الناس جميعًا:"وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".
ولمشاهدة الخطبة باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وسبع عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .
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- أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا
- ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا
- ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا
- رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا
- خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا
- سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
- سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا
- ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
- تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا
- عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا
- الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
- الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
- الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
- الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا
- الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا
- السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا
- السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا
-
- أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا
- ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا
- ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا
- رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا
- خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا
- سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
- سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا
- ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
- تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا
- عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا
- الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
- الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
- الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
- الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا
- الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط هنا
- السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا
- السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا
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