سوبر كورة
Ads
الجمعة، 28 يونيو 2019 01:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 عن مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية

الخميس، 27 يونيو 2019 11:48 م
شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 عن مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، النسخة المترجمة لخطبة الجمعة بـ18 لغة عالمية، والمكتوبة والمسموعة والمرئية "بالصوت والصورة"، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

 وأكدت الوزارة، أن موضوع خطبة الجمعة  "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير" يتناول الحديث عن السماحة والتيسير في الإسلام ، ففي جانب العقيدة : نجد أن الإسلام لم يجبر أحدًا على اعتناقه ، بل كفل حرية الاعتقاد للجميع ، وفي جانب العبادات : دعا النبي "صلى الله عليه وسلم" إلى التيسير والتخفيف ، والبعد عن التشدد ، فقال "صلى الله عليه وسلم": "إِنَّ ُمْنكم مُنَفِّرُينَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ"، وفي جانب المعاملات : حثت الشريعة الإسلامية على السماحة والتيسير ، ورفع المشقة والحرج بين الناس في البيع ، والشراء ، والاقتضاء .

وأضافت الوزارة، أن السماحة في الشريعة الإسلامية منهج ربانى، ومبدأ من المبادئ التي عامل الحق سبحانه بها عباده، وأمرهم أن يتعاملوا بها فيما بينهم ، وأن مبدأ السماحة في الإسلام  لا يقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فحسب ، بل هو منهج حياة شامل يسع الناس جميعًا ، وقد قال ربنا سبحانه آمرًا عباده المؤمنين بحسن المعاملة مع الناس جميعًا:"وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

ولمشاهدة الخطبة باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وسبع عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .

 

لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                   هنا.

  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط            هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط       هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط           هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط          هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط        هنا
  •  
  • أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا
  • ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا
  • ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا
  • رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط           هنا
  • خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط   هنا
  • سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
  • سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا
  • ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا
  • تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط        هنا
  • عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط        هنا
  • الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا
  • الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا
  • الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا
  • الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط        هنا
  • الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا
  • السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا
  • السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط      هنا
  •  
  • أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط         هنا
  • ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا
  • ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا
  • رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط           هنا
  • خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط   هنا
  • سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
  • سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط      هنا
  • ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا
  • تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط        هنا
  • عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط        هنا
  • الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط  هنا
  • الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط      هنا
  • الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط     هنا
  • الرابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط        هنا
  • الخامس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البرتغالية اضغط  هنا
  • السادس عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصومالية اضغط هنا
  • السابع عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط      هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط   هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط            هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط      هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط       هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط           هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط            هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط          هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأمهرية اضغط          هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإيطالية اضغط         هنا
  • لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط        هنا
  • لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط                                هنا

وزاره الاوقاف

خطبة الجمعة

السماحة فى الاسلام

الخطبة المترجمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف يدافع عن الشعراوى ضد منتقديه: كان علامة فارقة وأفضل من خدموا كتاب الله.. ويؤكد: تعرض لهجمة شرسة ولابد من الحفاظ على رموزنا.. وزيارة القبور للعظة وليس فيها إثم.. صور

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:30 م

وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يزورا ضريح الشيخ الشعراوى بدقادوس (صور)

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:53 م

والأولى لحلوان.. انطلاق القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:02 م

تعرف على حقيقة غلق وزارة الأوقاف لـ20 ألف مسجد جديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:54 ص

ننشر تفاصيل استعراض وزارة الأوقاف خطتها لتعزيز التوجة المصرى نحو افريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 08:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

120 شركة ملابس وسجاد وصادرات زراعية تغزو السوق الألمانى مطلع العام المقبل

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

اعتماد خورشيد: الإخوان يتاجرون باسمى.. ووضع مصر تحسن كثيرا الأن

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

وزارة الدفاع التركية: مقتل جندى وإصابة 3 فى هجوم على موقع مراقبة فى سوريا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

مشجعة لصلاح: " جاية من إيرلندا لمصر .. ممكن حضن"

نجم برشلونة الإسبانى يكشف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

نجم برشلونة الإسبانى يكشف لـ"اليوم السابع" سر حضوره أمم أفريقيا 2019

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة