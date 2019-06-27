شاهد ترجمة خطبة الجمعة بـ18 عن مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، النسخة المترجمة لخطبة الجمعة بـ18 لغة عالمية، والمكتوبة والمسموعة والمرئية "بالصوت والصورة"، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.

وأكدت الوزارة، أن موضوع خطبة الجمعة "من مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير" يتناول الحديث عن السماحة والتيسير في الإسلام ، ففي جانب العقيدة : نجد أن الإسلام لم يجبر أحدًا على اعتناقه ، بل كفل حرية الاعتقاد للجميع ، وفي جانب العبادات : دعا النبي "صلى الله عليه وسلم" إلى التيسير والتخفيف ، والبعد عن التشدد ، فقال "صلى الله عليه وسلم": "إِنَّ ُمْنكم مُنَفِّرُينَ ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ"، وفي جانب المعاملات : حثت الشريعة الإسلامية على السماحة والتيسير ، ورفع المشقة والحرج بين الناس في البيع ، والشراء ، والاقتضاء .

وأضافت الوزارة، أن السماحة في الشريعة الإسلامية منهج ربانى، ومبدأ من المبادئ التي عامل الحق سبحانه بها عباده، وأمرهم أن يتعاملوا بها فيما بينهم ، وأن مبدأ السماحة في الإسلام لا يقف عند حد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض فحسب ، بل هو منهج حياة شامل يسع الناس جميعًا ، وقد قال ربنا سبحانه آمرًا عباده المؤمنين بحسن المعاملة مع الناس جميعًا:"وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

ولمشاهدة الخطبة باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، وسبع عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة .

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