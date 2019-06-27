سائقوا موقف الأردينة بالعاشر من رمضان يزيدون الأجرة 2 جنيه والأهالى ترفض

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من الركاب المترددين يوميا علي سيارات الزقازيق بموقف الأردينة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية،عن إستيائهم من جشع بعد السائقين وإجبارهم علي ركوب المحطة بأجرة 11 جنيه، بمعدل زيادة جنيهين، دون تبرير، إضافة إلى مخالفتهم لخط السير المقرر لهم " العاشر من رمضان – الأحرار".

وقال بعض الطلاب الجامعيين المترددين يوميا على المحطة، " إنهم يوميا يتردادو يوميا علي موقف الأردنية بالعاشر من رمضان، لركوب السيارات التي تحمل مدينة الزقازيق، وطبقا لخط السير المحدد من قبل الجهاز، والمرور أن السيارات ملتزمة بتحميل خط" العاشر من رمضان- الأحرار" بأجرة 9 جنيها، لكن أغلب السائقين لم يتلزموا بذلك ويخالفون خط السير من " العاشر من رمضان- إلي المحطة" ب 11 جنيه علي الرغم من نزول أغلب الركاب قبل وصول المحطة، ويستفيد السائق بالأجرة كاملة.